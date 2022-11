Iva Zanicchi | Ballando 19 novembre 2022 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 20 novembre 2022) Nella settima puntata dicon le Stelledi stasera, 19, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla cantante e conduttrice Ivae dal celebre ballerino Samuel Peron, sempre una garanzia. La coppia stasera ha ballato un Valzer Lento sulle note del celeberrimo brano Almeno tu nell’Universo di Mia Martini. Iva ha dedicato la canzone a suo marito, soprannominato “Pippi”, che, come raccontato da Iva, da alcuni anni sta lottando contro un tumore esteso, ma non molla. Iva: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Bravissima Iva, ...