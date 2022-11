I Nerazzurri chiudono la settimana al “Cetilar” di San Piero

Leggi su seriea24

(Di domenica 20 novembre 2022) 19 Novembre 2022 Ultima seduta di allenamentole per il Pisa Sporting Club. La squadra nerazzurra è scesa in campo stamani al "" di Sana Grado per effettuare una seduta prettamente atletica e aerobica alla quale hanno preso parte tutti gli effettivi della rosa, fatta esclusione per i calciatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali. Al termine dell'allenamento lo staff tecnico ha concesso alla squadra un altro piccolo break dall'attività che riprenderà infatti lunedi pomeriggio, sempre al "" di Sana Grado, con una seduta a porte aperte