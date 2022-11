Elon Musk riapre le porte di Twitter a Donald Trump (ma lui non ci vuole tornare)

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo un sondaggio tra gli utenti (il 52 per cento si è dichiarato a favore) il neo proprietario diha riaperto il profilo dell'ex presidente Usa, chiuso nel gennaio 2021 dopo l'assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio., tuttavia, ha detto che non ha alcuna intenzione disul social

Reazione a sorpresa dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il ripristino dell'account Twitter, avvenuto a seguito del sondaggio lanciato da Elon Musk in cui gli utenti hanno votato si in maggioranza. Secondo quanto riferito da Reuters, infatti, l'ex inquilino della Casa Bianca avrebbe affermato di non avere alcun motivo per tornare ad utilizzare Twitter. Poche ore dopo l'assalto al Campidoglio del gennaio 2021, diversi social, tra cui Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, bannarono Trump che, però, è stato appena riammesso proprio dal canarino azzurro del neo proprietario Elon Musk.