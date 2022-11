Chiesa è messo sul mercato? La notizia che sconvolge il popolo juventino

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 20 novembre 2022) Federicoè un campione dalle qualità uniche nel proprio genere, per questo anche fuori dalla Juve adorano il suo grande talento. Si è aspettato davvero tantissimo per poter rivedere finalmente in campo una campionissimo come Federico, un giocatore che senza alcun tipo di problema può essere considerato come il migliore della squadra bianconera, ma già a gennaio ci saranno dei problemi per riuscire a trattenerlo. Ansa FotoNegli ultimi anni la Juventus ha cercato sempre in tutti i modi di poter acquistare i più grandi campioni che ci potessero essere sulla piazza, con i bianconeri che sono sempre stati davvero molto attenti. Alcuni giocatori hanno dimostrato di poter essere davvero all’altezza di una squadra blasonata come quella della Vecchia Signora, con Federicoche sicuramente nell’ultimo periodo ha rappresentato ...