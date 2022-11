Saman | trovati resti umani in casolare a Novellara

Potrebbero essere diAbbas i resti umanidai Ris a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia della diciottenne pakistana scomparsa la notte del 30 aprile 2021 dopo che aveva ......resti di un cadavere sono statisotterrati all'interno di un casolare abbandonato nelle campagne del comune di Novellara a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia di...Alcuni resti umani sono stati trovati a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa la notte del 30 aprile 2021 dopo aver r ...Un sopralluogo dei Ris è in corso a Novellara (Reggio Emilia) non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas. Sarebbero stati trovati dei resti umani e sono in corso accertamenti dei ...