(Di sabato 19 novembre 2022) Un cadavere sepolto dentro un sacco in un capannone abbandonato. Alla fineera non lontano da casa. Una. Così ladi, Elena Carletti , descrive ...

Globalist.it

...tutta la ricostruzione per poter affacciarci al processo con una certezza e una consapevolezza che per noi erano fondamentali' ha spiegato la. Il Pakistan sorprende l'Italia sul caso di...Un cadavere sepolto dentro un sacco in un capannone abbandonato. Alla fineera non lontano da casa. Una comunità sconvolta e angosciata. Così ladi Novellara , Elena Carletti , descrive l'atmosfera nel paese emiliano dopo gli ultimi sviluppi della vicenda di ... Saman, la sindaca di Novellara: “La nostra comunità è angosciata e sconvolta” La sindaca di Novellara, Elena Carletti, descrive l'atmosfera nel paese emiliano dopo gli ultimi sviluppi della vicenda di Saman.Probabile svolta nel caso Saman Abbas. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di a Reggio Emilia, insieme a quelli di ...