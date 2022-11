Calciomercato.com

Commenta per primo Ilstudia i gioielli di Milan e Napoli : nel mirino di, riporta la stampa francese, ci sono Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia .Commenta per primo Ilvuole rinforzare il suo reparto difensivo . La nuova scommessa di Luissi chiama Luka Vuskovic , 15enne centrale croato in forza all'Hajduk Spalato. La squadra parigina, come riporta Mundo ... Psg, Campos: 'Mbappé È al 40% del suo potenziale' Luis Campos, dirigente del PSG, è intervenuto a un evento organizzato dalla Lega calcio portoghese. L'uomo mercato del Paris Saint-Germain ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su Kylian Mba ...Il futuro di Cristiano Ronaldo sta per essere definito: il top club è pronto a puntare sul portoghese ma non tutti sono d'accordo.