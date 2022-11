Pd | Letta | primarie 19 febbraio | compatibilmente con voto Regionali

(Di sabato 19 novembre 2022) "Ilfinale" di tutto il percorso di modifica statutario potrebbe essere "il 19 di" con lecon ildelle, "che non dipende da noi". Lo ha detto il ...

Enricoha aperto stamattina i lavori dell'Assemblea nazionale del Pd che si terrà sia in presenza sia ... Un' assemblea nazionale a lungo attesa: si fisserà la data delledel partito, non ......di modifica statutario potrebbe essere "il 19 di febbraio" con le, compatibilmente con il voto delle Regionali, "che non dipende da noi". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico...Un' assemblea nazionale a lungo attesa: si fisserà la data delle primarie del partito ... tutte le nostre esigenze", ha detto il segretario dimissionario Enrico Letta. "Dobbiamo fare del nostro ...Roma, 19 nov. (askanews) - 'Il voto finale' di tutto il percorso di modifica statutario potrebbe essere 'il 19 di febbraio' con le ...