Maltempo in Cilento | un violento nubifragio ha causato danni e allagamenti ad Agropoli Forti disagi anche a Castellabate

(Di sabato 19 novembre 2022)in provincia di Salerno dove imaggiori stanno interessando ile, in particolare, i comuni di: unsi è abbattuto sulla parte meridionale della provincia intorno alle 10.15. Il comando vigili del fuoco Salerno ha effettuato oltre 50 interventi. Nel comune cilentano si è verificatoun blackout elettrico legato agli: in alcuni punti c’è un metro d’acqua sulla sede stradale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

in provincia di Salerno dove i danni maggiori stanno interessando ile, in particolare, i comuni di Agropoli e Castellabate: una bomba d'acqua si è abbattuta sulla parte meridionale ...Una forte ondata disi sta abbattendo come preannunciato sulla Campania , creando pesanti disagi soprattutto nel salernitano e nel territorio del. Situazione critica oltre che ad Agropoli ( qui la ...Maltempo ad Agropoli, fiume di acqua e fango per le strade: auto sommerse Il violento nubifragio che questa mattina si è abbattuto su gran parte della Campania ha provocato grossi… Leggi ...Maltempo nel Cilento e Vallo di Diano, notevoli i danni. Verifiche in corso anche nelle aree interne. La solidarietà del viceministro Cirielli ...