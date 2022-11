Kvaratskhelia | incredibile che nessuno l’abbia scoperto prima

...Khvicha, da una troupe georgiana prodotto da Gt e Crocobet, regional partner del Napoli. L'attaccante georgiano eacconta della sua vita, del rapporto con Spalletti e dell'...... del rapporto con Spalletti e dell'sensazione di giocare al Maradona Mg Verona 15/08/... esultanza gol KhvichaÈ online il documentario realizzato qualche mese fa a Napoli su ...in particolare sul fatto quasi incredibile che nessuno lo ha scoperto prima del Napoli. “E interrogare il calcio è un diritto: come hanno fatto a non accorgersene Quando Cristiano Giuntoli scelse di ...Khvicha Kvaratskhelia si è raccontato in occasione di un documentario apparso sui social sul canale Crocobet a lui dedicato: "I tifosi del Napoli mi incoraggiano molto. Le persone vogliono foto, ...