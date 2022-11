(Di sabato 19 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Serata ricca di emozioni, quella di oggi 19 novembre, per la comunità di: saranno tutti a guardare “Tu si que”, il noto talent show di Canale 5, facendo ilpercislaghese di 27 anni promosso, che andrà eccezionalmente in diretta questa sera per decretare il vincitore ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

A lui sono arrivati le felicitazioni del Comune di Cislago : "Complimenti ad un giovane talento cislaghese,Anselmi, in arte James Mentalist, che con la sua straordinaria arteha ... Il mentalista Tommaso James Douglas stasera alla finale di "Tu si que vales": tutta Cislago farà il tifo per lui Serata ricca di emozioni, quella di oggi 19 novembre, per la comunità di Cislago: saranno tutti a guardare “Tu si que vales”, il noto talent show di Canale 5, facendo il tifo per Tommaso James Douglas ...