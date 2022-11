GF Vip | i vipponi fanno il gioco della verità | ma scatta la polemica

Patrizia Rossetti mette il cellulare in carica al GF: ecco per quale motivo In molti hanno ipotizzato che isi fossero riappropriati dei loro daily device, nonostante fossero ...Evidentemente il caso che ha travolto Marco Bellavia ha insegnato ben poco ad alcuni '' del GF7. Vergognosi i commenti che vogliono sottendere che la Incorvaia non si lavi. Così come sono ...Oriana lascia il bagno più puzzolente. I risultati hanno generato comunque qualche polemica tra i vipponi della Casa del GF Vip 7. Perché Giaele De Donà, per esempio, ha scoperto che Antonino ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...