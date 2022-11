(Di sabato 19 novembre 2022)GENERALEDELSCI1 SHIFFRIN Mikaela USA 100 2 SWENN LAON Anna SWE 80 3 VLHOVA Petra SVK 60 4 DUERR Lena GER 50 5 HOLDENER Wendy SUI 45 6 BUCIK Ana SLO 40 7 HECTOR Sara SWE 36 8 STJERNESUND Thea Louise NOR 32 9 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 29 10 POPOVIC Leona CRO 26 11 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 24 11 LIENSBERGER Katharina AUT 24 13 DUBOVSKA Martina CZE 20 14 NULLMEYER Ali CAN 18 15 TRUPPE Katharina AUT 16 16 HILZINGER Jessica GER 15 16 SPORER Marie-Therese AUT 15 18 DANIOTH Aline SUI 13 19 HUBER Katharina AUT 12 20 MAIR Chiara AUT 11 21 SUNSHINE Ava USA 10 22 RAST Camille SUI 9 23 DVORNIK Neja SLO 8 24 FILSER Andrea GER 7 25 GRITSCH Franziska AUT 6 26 NOENS Nastasia FRA 5 27 SMART Amelia CAN 4...

RISULTATIGENERALEDEL MONDO Lena Duerr in testa alla 1a manche Anita Gulli si qualifica alla 2a mancheLagenerale didel Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata gara dopo gara. Mikaela Shriffin difende il titolo conquistato lo scorso anno davanti a Petra Vlhova e alla nostra ... Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023 da Doha, Pasquale Golia – Tra le 32 nazionali partecipanti al Mondiale del Qatar incuriosisce proprio la squadra locale alla sua prima vera partecipazione nella rassegna calcistica iridata. E pure il ...Nelle ultime ore, gli organizzatori del Mondiale e della Fifa, avevano invitato alcune ex leggende del Team Melli dell'Iran per andare in Qatar. A far discutere è però il rifiuto degli stessi.