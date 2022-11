Anzio e Nettuno | scioglimento dei consigli comunali per mafia | a breve la decisione del Governo

(Di sabato 19 novembre 2022) A un mese di distanza dalla chiusura delle indagini da parte dei pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antidi Roma in merito all’operazione che, lo scorso 17 febbraio, ha portato all’arresto di 65 persone ad, si muove anche il, che nei prossimi giorni potrebbe finalmente decidere sull’eventualeperdei due. Ormai sono passati nove mesi da quando i carabinieri, con l’operazione scattata il 17 febbraio che aveva visto coinvolti anche due carabinieri, avevano messo in subbuglio le due amministrazioni, perquisendo gli uffici alla ricerca di documenti che comprovassero legami tra personaggi dei clan e politici. Per questo erano state inviate le commissioni ...

Repubblica Roma

Ospedale Riunitipriorità per una medicina del territorio efficiente. Nell'incontrò organizzato ieri asulla sanità ......Magistratura per l'inchiesta 'Tritone' che il 17 febbraio scorso ha inferto un duro colpo alla locale di ndrangheta affiliata alla cosca di Santa Cristina D'Aspromonte radicata ad. E' ... Scioglimento per mafia dei consigli comunali di Anzio e Nettuno, il Governo deciderà lunedì Ospedale Riuniti Anzio e Nettuno priorità per una medicina del territorio efficiente. Nell’incontrò organizzato ieri a Nettuno sulla sanità regionale ...A distanza di nove mesi dai 65 arresti nell'ambito dell'inchiesta "Tritone" e dall'invio delle commissioni d'accesso il Viminale è pronto a staccare la spina alle due amministrazioni di centrodestra.