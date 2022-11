Vittoria Deganello è incinta | parla di Alessandro Murgia | ‘Era voluto | poi mi ha chiesto di abortire’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022)sarà presto mamma ma al suo fianco non ci sarà. Non è mai stato confermato ufficialmente né dallané dala paternità del nascituro in quanto la loro relazione era nata quando l’uomo era già al fianco di Eleonora Mazzarini. Pertanto, lasta affrontando da sola la gravidanza ed è lei stessa a fare chiarezza sulla vicenda attraverso delle storie Instagram. Beatrice Valli è, la famiglia con Marco Fantini si allarga: aspettano il quarto figlio Il chiarimento dellasu Instagram ‘Per evitare commenti basati sul nulla ora vi racconto quello che vi manca sulla vicenda in modo da chiudere il capitolo’ ha scritto lasulle proprie storie ...