Serie A | Kostic è il calciatore del mese di Novembre

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’esterno sinistro della Juve, Filip, è ildeldiper l’AIC, davanti a Osimhen e Baschirotto Filipè ildeldiper l’Associazione Italiana Calciatori. Dopo la vittoria di Allegri, premiato come allenatore del, arriva quindi la conferma dell’ottimo momento di forma della Juve. Di seguito il comunicato. «Al suo arrivo in Italia Filipera tra i giocatori più creativi d’Europa. In Bundesliga dal 2014 nessuno aveva fatto più cross di lui, e solo Tomas Muller aveva fatto più assist. La sua abilità nel cross, un fondamentale sempre meno usato, lo rendeva perfetto per innescare le punte della Juventus. Il suo inserimento però non è stato però ...

... che sarà impegnata nel Girone G insieme a Brasile , Svizzera e Camerun è la nazionale partecipante al torneo che conta più giocatori provenienti dallaA : gli juventini Vlahovic e, ...... macchiata dall'ormai nota e quasi razionalizzata eliminazione dalla Champions League ma al contempo edulcorata da unadi vittorie in campionato che hanno vistoe colleghi imporsi anche ...spiegano come sta diventando un giocatore difficile da fermare in Serie A. Anche contro la Lazio, una squadra che si difende molto stretta, Kostic ha confermato il suo stato di forma. Cercato con ...Kostic è un approdo sicuro sulla fascia sinistra sia per far risalire il pallone con le sue progressioni palla al piede, sia per rifinire l’azione con i suoi cross. Il serbo è il giocatore della ...