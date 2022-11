Oriana è stata con un finalista de L’Isola dei Famosi | “L’ho lasciata poche settimane fa | lei mi ha bloccato”

(Di venerdì 18 novembre 2022)Marzoli ha avuto un po’ di flirt con ragazzi italiani ed è uno dei motivi per cui parla così bene la nostra lingua. L’ultimo che ha avuto (e che è durato fino aprima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip) è stato con undell’ultima edizione dedei. Non uno a caso ovviamente, ma proprio Luca Daffrè, il modello veneto. Luca, archiviata l’esperienza da naufrago adei, è tornato a posare per vari brand e proprio oggi ha rilasciato un’intervista a FanPage dove ha parlato di. “È iniziato tutto da Instagram, con uno scambio di messaggi. C’èsin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. Lei era a Madrid, è ...

Clizia Incorvaia è tornata a parlare della sorella Micol e delle offese ricevute nella spiatissima Casa del GF Vip. Da qualche giorno una delle new entry èpresa di mira in particolare daMarzoli e da Antonella Fiordelisi. Le due Vippone si sono unite riservando a Micol commenti offensivi di una gravità non indifferente. Clizia Incorvaia si ...La venezuelana ha rivolto al compagno di reality alcune domande sul suo orientamento in tema sentimentale: 'Cosa preferisci uomo o donna', il quesito di. La replica dell'influencer è...Una notte di fuoco quella tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Sembra proprio che si sia creata una nuova coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Prima Antonella Fiordelisi e ...In più si sta sfociando in un atteggiamento di bullismo", scrive sperando che certi comportamenti non passino inosservati e che vengano puniti dal programma. Cos’ha detto Oriana su Micol Incorvaia ...