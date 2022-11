Non solo Di Lorenzo | altri due azzurri verso il rinnovo | ecco le cifre

Agenzia ANSA

Dobbiamo essere tutti pacifisti - dice - Volere la pace,una tregua che magari servaper riarmarsi. La pace vera, che è frutto del dialogo.si ottiene con le armi, perché...SESTO SAN GIOVANNI Le lombarde, chegiocano le coppe europee, sono reduci dal successo ... 4 vittorie nelle ultime 5 partite per il Geas, battutoa Bologna dalla Virtus, capace di andare a ... Metaverso non solo per giovani, in Italia attrae 'over 36' Rosa Chemical è cresciuto, non è più quello di Polka, anzi non è più solo quello di Polka, la canzone che gli ha dato popolarità e pure qualche problema. Nel suo percorso si vede chiaramente come Rosa ...arrivando a conquistare non solo gli Stati Uniti ma anche l'America Latina e il Giappone. Per i 4 ragazzi romani, dunque, passare intere settimane lontani da casa è ormai diventata la normalità ma, ...