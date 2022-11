Noipa ultime notizie | tra 30 e 60 euro in più da esenzione previdenziale

(Di venerdì 18 novembre 2022) Oggi 18 novembre viene emessa la maggior parte dei cedolini del corrente mese. Si sta lavorando, proprio da ieri 17 novembre, al ricalcolo dell’, all’emissione speciale dei supplenti brevi e saltuari all’emissione del bonus 150. Nello specifico sarà ricalcolata l’del 2% relativa ai mesi di ottobre e novembre (l’di dicembre sarà pagata a gennaio) che comporterà l’inserimento a cedolino della voce “arretrati” dai 30 ai 60per chi ha un imponibileinferiore ai 2.692; ci sarà, come affermato, l’emissione speciale dei supplenti brevi e saltuari. Per ultimo, si prepara l’emissione speciale del bonus di 150per coloro che hanno ...

