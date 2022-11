Il progressismo immaginario di Giuseppe Conte

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non vuol passare per sprovveduto ilche alla recente presentazione pubblica del nuovo libro del suo tutore Goffredo Bettini (quello del forte punto di riferimento dei progressisti) si lascia andare a un elogio persino dotto della prosa bettiniana, sottolineando il «labor limae oraziano» che la contraddistingue e addirittura da segnalare per una capacità «aforistica», qualunque cosa significhi. Vuoi mettere che il professore ha anche un po’ di cultura da esibire? Illusione breve, perché subito dopo, nella foga dell’elogio, fa uno scivolone rivelatore, confondendo il consumismo con il consumerismo, criticando quest’ultimo in modo del tutto incongruo. E i motivi diventano subito chiari. L’apprendista progressista ha letto qualche bignami su cosa significa essere di sinistra, e ha trovato questa parola che era di moda nel goscismo negli anni ...