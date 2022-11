Elettra Lamborghini | gli auguri per il compleanno delle sorelle gemelle e la stoccata a Ginevra | “Con valori e leali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Festeggiamenti in casa. Seppur a distanza,ha celebrato nelle scorse ore il 23esimoLucrezia e Flaminia e, nell’accorato messaggio dipubblicato sui social, ha colto l’occasione per lanciare unaall’altra sua sorella, con cui i rapporti si sono fatti sempre più tesi durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. “A 4 anni quando ho appreso che sareste nate non ero per niente contenta – esordisce la cantante in una story pubblicando una tenera foto di lei e le gemelline da piccole –. Abbiamo fatto i peggio giochi, non mi spiego come io abbia ancora le ginocchia intatte dopo tutti questi anni di ‘cavallino’. Se ripenso anche crescendo a tutte le pazzie ...