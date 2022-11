Di Maio | i tecnici Ue lo indicano come prossimo inviato speciale nel Golfo La decisione finale a Borrell

(Di venerdì 18 novembre 2022) Luigi Disembra avercela fatta: l’ex leader del Movimento 5 stelle, rimasto senza incarichi dopo le elezioni, è stato indicatodell’Unione Europea nelPersico. L’ex ministro degli Esteri è stato ritenuto il miglior candidato tra i quattro sottoposti al vaglio di un comitato indipendente di, superando l’ex capo della diplomazia cipriota Markos Kyprianou, l’exOnu in Libia Jan Kubis e l’ex ministro degli Esteri greco, Dimitris Avramopoulos, in passato anche commissario europeo per gli affari interni. “Sulla base delle prestazioni” dei candidati “si raccomanda di nominare il sig. Luigi Di”, riporta il documento trasmesso agli uffici dell’Alto rappresentante dell’UE per gli ...

