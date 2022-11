Libero Tv

Ma sul fronte del lavoro è questo, purtroppo, l'unico dato positivo per la regione: lainfatti resta in fondo alle classifiche per tutti gli altri parametri, a cominciare dal tasso di ...Del resto inanni il "tesoro" che fu di Riccobono non è stato mai toccato, così come quello ... Dall'inchiesta è emersa la presenza ad un ingente traffico di droga dalla Calabria e dalla. ... Campania: tanti contratti, ma tasso di occupati più basso d'Italia Napoli, 18 nov. (askanews) - Nei primi quattro mesi del 2022 la Campania ha registrato un incremento di occupati di 49mila unità al netto dei licenziamenti. Un segnale positivo importante che colloca ..."Il rapporto di Rosi con i giovani non aveva mai nulla di retorico - racconta ai ragazzi - A chi sogna un mestiere che si basa sulla passione avrebbe detto di studiare sempre, leggere tante ...