ATP Finals 2022 | Taylor Fritz piega in tre set Felix Auger-Aliassime e sfiderà Djokovic in semifinale!

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel “ballo dei debuttanti” alle ATPdi Torino è statoa spuntarla. L’americano (n.9 del mondo) si è imposto per 7-6 (4) 6-7 (5) 6-2 in 2 ore e 47 minuti di gioco contro il canadese(n.6 ATP). Una partita di grande intensità in cui sono stati i servizi a farla da padroni, ma nella fase decisiva il cross di dritto dello statunitense gli ha permesso di vincere e di conquistare, per la prima volta in carriera, l’accesso alle semifinali del Master. Era dal 2017 che un americano non si spingeva al penultimo atto di questo evento e ci si riferisce a Jack Sock. Sarà dunquea giocare contro il serbo Novak. PRIMO SET – I due giocatori si affidano ai loro turni al servizio e con questo fondamentale ...