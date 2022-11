Anche nell’horror l’unione fa la forza

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il cinema horror a Hollywood: due dei principali produttori uniscono le forze New York Times, di Brooks Barnes, pag. 4 I due principali produttori di film horror di Hollywood, Jason Blum e James Wan, sono in trattative avanzate per fondere le loro società, una mossa che creerebbe una fabbrica di film horror e rafforzerebbe notevolmente il loro partner di studio, la Universal Pictures. “James è probabilmente per il 70-80% un artista e per il 30-20% un uomo d’affari, mentre io sono l’opposto”, ha dichiarato Blum in un’intervista presso la sede della Universal. Wan, l’artefice dei franchise di “The Conjuring” e “Saw“, ha aggiunto da parte di Blum: “Siamo davvero complementari, yin e yang, e questo è parte di ciò che rende tutto così eccitante”. Negli ultimi 15 anni, nessun produttore di film horror ha avuto più successo di Blum. La sua società, la Blumhouse Productions, che ha un ...