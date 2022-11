Addio al “re delle giostre” Alberto Zamperla | aveva 71 anni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lutto nel mondo dell’imprenditoria vicentina e mondiale per la scomparsa del “re, 71, che si è spento ieri sera in ospedale a causa di una breve malattia, che non gli ha dato scampo.era a capo dell’omonima industria di Altavilla Vicentina (Vicenza), fondata dal padre Antonio, che costruiscee attrazioni in tutto il mondo. Proprio ieri la società venetaannunciato con una nota la realizzazione del coaster più veloce del Canada, una montagna russa che raggiunge i 72 km/h, costruita per “Playland at the Pne”, parco di divertimenti di Vancouver, che sarà pronta nel 2024. I funerali disi terranno nei prossimi giorni a Vicenza. L'articolo ...