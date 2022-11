Zerocalcare torna su Netflix | quando esce la serie | le anticipazioni

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo esattamente un anno dal debutto di ”Strappare lungo i bordi”, ladi successo del mitico, ora, il fumettista fa annunciare direttamente alle sue tavole un secondo grande progetto animato per la colosso dello streaming. Il titolo è più che suggestivo: ”Questo mondo non mi renderà mai cattivo”, un progetto che, garantisce, sarà totalmente originale e la cui messa in onda arriverà solamente nel 2023. Poi, il suo alter ego fumettoso, aggiunge, in cima alla tavola: “Non è la stagione due”.sbarca su: ecco cosa sappiamo sulla nuova(con Valerio Mastrandrea) La nuovaanimata disuLa nuova avventura d’animazione targataè prodotta ...

Uscirà nel 2023 e sarà un progetto completamente inedito, slegato da Strappare lungo i bordi : Questo mondo non mi renderà cattivo è il nome della nuova serie di Michele Rech aliase sarà ...Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, scritta e diretta da, Questo mondo non mi renderà cattivo si comporrà di 6 episodi ...Zerocalcare annuncia la nuova serie Netflix con un fumetto: il titolo è "Questo mondo non mi renderà cattivo" e no, non è il sequel di "Strappare lungo i bordi" Noi e terze parti selezionate utilizzia ...Logo Netflix (websource) “Annamo a pija’ er gelato”, sicuramente, ma prima c’è la grande notizia: Zerocalcare torna su Netflix. Strappare lungo i bordi -questo il nome del primo progetto della serie ...