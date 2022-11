Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Iryna, exgenerale ucraina, ambasciatrice dell'Ucraina in Svizzera.era stata rimossa dal suo precedente incarico a inizio luglio dallo stesso Zelensky. . 17 novembre ...Prima, lagenerale dell'Ucraina, Iryna, accusata di tradimento. Stessa sorte è toccata al direttore del Servizio di sicurezza (Sbu) Ivan Bakanov. Poi l'accelerazione che ha ... Venediktova, ex procuratrice capo Ucraina, ambasciatrice a Berna - Europa Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Iryna Venediktova, ex procuratrice generale ucraina, ambasciatrice dell'Ucraina in Svizzera. Venediktova era stata rimossa dal suo precedente incar ...