Terra Amara Anticipazioni 18 novembre 2022 | Zuleyha disperata! Adnan è grave

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 novembre 2022 , alle 14.10 , Hunkar manda Gaffur in città per fare una commissione . Giunto a destinazione, il capomastro resta coinvolto in un ...... Rai Due: Bella " Ma' ha avuto 309.000 spettatori (3.3%); Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.508.000 spettatori (19.4%); Canale 5:ha raccolto 2.299.000spettatori (19%); Canale 5: ...Anche oggi, mercoledì 16 novembre 2022, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la… Leggi ...Nuove anticipazioni fuoriescono sulle prossime puntate di Terra Amara, la soap opera di origine turca tornata in pianta stabile su Mediaset Da questa settimana Mediaset ha deciso di riprendere la ...