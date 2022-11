Tennis | Carlos Alcaraz | “Incredibile essere il n°1 più giovane a chiudere un anno! Ora mirino sugli Australian Open”

(Di giovedì 17 novembre 2022) La giornata di ieri alle Nitto ATP Finals 2022 di Torino non ci ha regalato solamente la splendida sfida tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Nel corso della serata, infatti, il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, ha premiatoche chiuderà l’anno al vertice del ranking mondiale. Ilta piùad avere ottenuto un risultato simile. Per questo motivo lo spagnolo si è concesso ad una lunga conferenza stampa, nella quale ha raccontato le sue sensazioni e, soprattutto, i prossimi obiettivi. “che sia io a fare questo record – esordisce il murciano – Penso a quanto ho lavorato per vivere questo momento, per terminare come numero 1 del mondo. Proveremo a continuare così, ma è. Arrivare a un traguardo simile è molto difficile, ma secondo ...

