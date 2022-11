Soumahoro | nuova vergogna | minorenni sfruttati nelle sue coop Lui | “No comment”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov – Ledi Aboubakarsono nell’occhio del ciclone. Adesso il “deputato con gli stivali” si trova in una situazione ancora più complicata. Le dueerative, gestite dalla suocera e dalla moglie del parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, sono accusate anche di sfruttamento disul lavoro. Lediche sfruttano iSecondo quanto riporta Repubblica, la voce viene direttamente dagli. In particolare, quella di Nader, un minorenne ospite delle strutture di Latina dalledi: “L’elettricità e l’acqua sono state tagliate per molto tempo. Non c’è cibo né ci sono vestiti. Stavamo lavorando e poi ci hanno spostato in un posto a Napoli peggiore ...