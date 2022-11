Motorola Edge 40 Pro | l’ammiraglia arriverà con una super ricarica rapida

(Di giovedì 17 novembre 2022) C’è una certificazione FCC appartenente al prossimo40 Pro (che in Cina si chiamerà Moto X40) di cui vogliamo parlarvi quest’oggi. Presumibilmente, lo stesso identico dispositivo è stato visto anche sul TENAA all’inizio del mese in corso rivelando gran parte delle sue specifiche. Secondo l’elenco FCC, la futura ammiraglia del produttore statunitense sarà dotata di un supporto allavia cavo da 125W, nonché lawireless ed inversa, anche se non si sa ancora nulla sulla velocità di quest’ultima tipologia di. La certificazione, inoltre, indica anche due opzioni: una variante SIM singola e un’opzione dual SIM con slot fisico e supporto per la e-SIM. L’imminente40 Pro è apparso nel database delle certificazioni FCC ...

