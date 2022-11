Letta lascia | anzi no Ecco i nomi per sostituirlo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) «Dimissioni? La notizia è del tutto infondata. In queste ore il segretario è completamente assorbito dall'impegno a presentare sabato, in Assemblea nazionale, una soluzione che superi le attuali complessità regolamentari e statutarie e consenta lo svolgimento con successo del Congresso». Lo rivelano fonti del Nazareno. Ma le voci sull'ormai imminente passo indietro disono sempre più insistenti. «Sfinito da giorni e giorni di braccio con tutte le correnti dem, di Guerini e Franceschini, di Orlando e Provenzano, sulla data delle primarie (22 gennaio, 12 febbraio - no, 12 marzo o il 26) - si legge sulla Stampa - incapaci di trovare una intesa sul congresso, pressato da chi vuole chiuderlo subito e chi vuole una lunga fase costituente, Enricoha minacciato di dimettersi. Ovvero di gettare la spugna in assemblea ...