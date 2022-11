La App che unisce badanti e anziani

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tra le persone non più autosufficienti e chi le aiuta spesso è difficile capirsi. Ora la app Age.vol.a permette traduzioni in 7 lingue. E' scaricabile gratuitamente su smartphone e fa superare questa barriera linguistica. Aldo, 87 anni, vive a Varese. Non è più autosufficiente, soprattutto dopo l’infezione da Covid, e i figli abitano lontano. Così, da giugno, è Iryna a prendersi cura di lui. La donna, 37 anni, è fuggita dalla guerra in Ucraina. Racconta del suo arrivo in Italia e della voglia di iniziare una nuova vita. Ha seguito un corso di italiano ma le difficoltà a farsi capire sono state molte. A rompere la barriera linguistica tra Iryna e Aldo è stata l’app Age.vol.a (Ageing Volunteers Assistants), una sorta di pronto soccorso in 7 lingue, nata dalla collaborazione tra l’Università dell’Insubria di Varese e quella di Milano. Grazie all’app, Iryna riesce a capire meglio i bisogni ...