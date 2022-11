Da Londra a Roma | al Campus Bio-Medico torna bioingegnere esperto di tecnologie low cost

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Daall’UniversitàBio-diper sviluppare a 360 gradi le possibilità dell’ingegneria biomedica con progetti internazionali. Leandro Pecchia, presidente della Società europea di ingegneria biomedica, dopo anni passati in tre università del Regno unitoin Italia con ruoli da consulente Oms per leper il Covid-19 e professore ordinario all’UniversitàBio-di. Pecchia ha alle spalle lo sviluppo di progetti in grado di trovare soluzioni a basso prezzo nei paesi più poveri, in Africa ad esempio, per rendere disponibili nelle condizioni difficili dei paesi del terzo mondo tanti dispositivi medici. Pecchia è tra i relatori dell’evento ‘Ingegneria biomedica per la salute ...