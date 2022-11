Sacchi avverte la Juve | ' Perde 11 giocatori per il mondiale | in che stato torneranno?'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'ex tecnico emiliano, intervidalla Gazzetta dello Sport, ha infatti rimarcato: " La11che vanno al, e non sono pochi. In quali condizioni? È vero che ...

Juventus News 24

Una circostanza che, secondo Arrigo, potrebbe portare nuove problematiche alla Continassa. L'ex tecnico emiliano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha infatti rimarcato: " La Juve perde ...La nota di PaolaLa telefonata tra Sergio Mattarella e Emmanuel Macron contribuisce a ... 'Tutto il governo -- lavorerà perché non siano associazioni private finanziate da privati a ... Sacchi avverte la Juve: «Napoli meno brillante, per lo Scudetto...» Arrigo Sacchi sulla Juventus: 'Allegri recupererà alcuni uomini importanti, come Chiesa e Pogba, però la rimonta è lunga' ...Parole e umori nel centrodestra (compreso il presidente del Senato, Ignazio La Russa) sulla telefonata fra Macron e Mattarella.