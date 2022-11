Oggi il mondo si è accorto di chi è davvero | Travaglio estremo contro Zelensky

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La vicenda del missile caduto in Polonia continua a tenere banco, tra ricostruzioni e prese di posizione. Una vicenda che, paradossalmente, rischia di ritorcesiVolodymyr, il premier ucraino. Di tutto ciò se ne parla a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di mercoledì 16 novembre. Ospite in collegamento c'è Marco, il direttore del Fatto Quotidiano, il quale spiega perché, a suo giudizio, il caso-Polonia sta compromettendo la posizione del premier ucraino. "La verità? Non ci possiamo più fidare di. Infatti l'unico che sin dall'inizio sapeva che quel missile non era russo era lui. Eppure ha continuato a sostenere il contrario, lo ha fatto anche, più volte. Ormai non possiamo più fidarci del nostro alleato, ovvero del ...

Sky Tg24

... tenendo conto del ruolo centrale delagricolo". Queste le priorità espostedal vicepresidente Cia - Agricoltori Italiani, Gianmichele Passarini, a Palazzo Chigi. Secondo Cia, quanto è ...L'operazione permette a IDNTT di entrare neldell'entertainment sui social media , integrando ... "per noi è un giorno importante, IDNTT ha acquisito il controllo di in - Sane!, una delle ... Covid, news. Report Fiaso, ricoveri in lieve calo: -2,4% in una settimana. DIRETTA Tante, comunque. Roberto Mancini sta per tagliare un traguardo assai importante nell'immaginario collettivo azzurro: aggancia Marcello Lippi, campione del mondo 2006, e Cesare Prandelli (vicecampione ...Per Simon Kjaer, uno dei sette rossoneri convocati in nazionale per la competizione, è tempo di Mondiali! Il forte centrale rossonero è nel ritiro della sua Danimarca, di cui ...