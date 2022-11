“Napoli capolista?” | risposta da vero napoletano di Sirigu

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tra i nuovi acquisti arrivati lo scorso calciomercato ce n’è uno che non ha disputato ancora nessuna presenza con la maglia del: si tratta di Salvatore, arrivato a parametro zero per fare il secondo di Alex Meret. Meret sta disputando un’ottima stagione e quest’anno, dopo diverse stagioni da secondo a Ospina, si sta prendendo la sua rivincita: anche per questo motivonon è ancora riuscito a trovare l’esordio con gli azzurri. Salvatore(FOTO: SSC) Intervista, il portiere non si vuole sbilanciare sullo scudetto Presente ai “Premi Ussi Sardegna 2022” per ritirare il premio “Davide Astori”,ha parlato ai microfoni di Centotrentuno prima della cerimonia e non è mancata la domanda sulla stagione del ...

