“Mettiti a dieta | sembri una che va a battere” | la risposta di Rosalinda Cannavò all’odio online

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Con quei tacchiuna che va a”, “Puzzi di arancini fritti”, “Sei grassa”, sono solo alcuni dei commenti cheha ricevuto sui social dagli hater che hanno deciso di buttarle addosso valanghe di odio. Reduce dalla partecipazione a Tale e Quale Show, la modella e attrice ha deciso di non rimanere più in silenzio, e di pubblicare gli screenshot con alcuni degli insulti che riceve ogni giorno, nella chat direct e sotto i post pubblici.ha voluto dire basta a modo suo e ha postato tutto nelle stories del suo profilo Instagram, con la descrizione: “Buonasera con consigli non richiesti”, e poi la carrellata degli insulti. “Ora che finisci Tale e Quale devi assolutamente prenderti una laurea”, la ha scritto un hater facendo allusioni sulla sua intelligenza. Instagram ...

