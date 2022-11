Meloni-Xi | faccia a faccia  su export e diritti umani  La premier andrà in Cina |  pronti a intese commerciali

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Laprima del rientro in Italia: «Nei nostri confronti c’era molta curiosità, non solo perché ero l’unica donna seduta al tavolo». L’incontro con Biden: ho chiesto maggiore attenzione sui prezzi del gas liquido che importiamo

Leggi Anche Migranti,all'Ue con Malta, Grecia e Cipro: 'Siamo i più esposti, rivedere la ... Nessuno, però, cheriferimento al casus belli che ha generato la polemica.'Spero che il rigassificatore di Gioia Tauro si. La presidentene ha fatto riferimento anche al Senato in sede di replica nel dibattito sulla fiducia. Io ne sto parlando da più di un anno, prima ancora che ci fosse la crisi energetica'...La questione più complessa era la gestione dell'aggressione russa all'Ucraina". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20. . Leggi ..."C'era la questione complessa dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Non si poteva fingere di non vedere quello che sta accadendo con l'aggressione russa", ha detto la premier Giorgia Meloni nel c ...