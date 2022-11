Calcio | Rabiot | ' Juve da scudetto con Chiesa e Pogba'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Parigi, 16 nov. - (Adnkronos) - "Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo". Adriennon si nasconde e rilancia le ambizioni dellantus, protagonista di sei vittorie consecutive e di una rimonta che l'ha portata al terzo posto prima della sosta. "L'inizio non è stato facile per via degli infortuni, ma avevamo l'obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, così da sfidare a gennaio il Napoli che ha fatto una prima parte di stagione incredibile - dice il francese in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Anche loro perderanno qualche punto per strada, sta a noi approfittarne: dieci punti possono sembrano tanti, ma la stagione è lunga. Il ritorno dici aiuterà, così come il contributo dei giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling. Insieme ...