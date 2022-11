Alice Manfrini non ce l' ha fatta | raccontava su TikTok la battaglia al sarcoma di Ewing

Ci sono storie a lieto fine. E poi ci sono quelle che, invece, il finale ce l'hanno ma è tutt'altro ...E' morta la tiktokeraveva scoperto nel 2021 di avere un Sarcoma di Ewing al ginocchio. Aveva cominciato ad avere problemi al ginocchio nel 2020 durante il lockdown. Dolori che duravano per un ...Era diventata famosa sui social per il coraggio con il quale ha affrontato la malattia, un sarcoma osseo diagnosticato a inizio 2021: utilizzava TikTok per raccontarne l’evoluzione, le cure alle quali ...Aveva solo 24 anni e tanta voglia di vivere. Alice Manfrini ci ha lasciati ma i suoi video sono un inno al coraggio e alla voglia di vivere. Lei che attraverso TikTok si raccontava tra vita quotidiana ...