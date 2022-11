Alcaraz incoronato n 1 di fine anno | è il più giovane di sempre | ' Ma non mi basta'

Corriere della Sera

Una coppa dalla grandi orecchie, molto simile alla Champions. Giusto, perché Carlosè un campione vero, giovanissimo, ma vero. Il più precoce numero 1 al mondo di fine anno, ad appena 19 anni e mezzo, addirittura tre anni in anticipo rispetto a Rafa Nadal di cui sarebbe l'...La sconfitta contro Carloshainvece il murciano come nuovo n.1 del mondo, non intaccando però i meriti di Ruud, anzi: "Giocare due AP Finals consecutive significa davvero molto - ... Atp Finals, Nadal è fuori, l’erede Alcaraz incoronato re della classifica a 19 anni (è record) I risultati di Torino blindano il ranking del talento di Murcia, che diventa il numero uno più giovane della storia a fine anno. Anche gli Immortali si inchinano. Djokovic, già in semifinale: «Traguar ...Il campione spagnolo ha iniziato la riabilitazione dopo l’infortunio agli addominali. Dopo i ko di Tsitsipas e Nadal chiuderà la stagione come numero 1 al mondo e oggi sarà in Italia. La cerimonia and ...