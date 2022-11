Acquisti ai tempi delle crisi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nel 2022 i costi per la spesafamiglie italiane sono aumentati del 5,4% rispetto al 2021. Alla pandemia Covid-19 si è aggiunto lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha causato e rischia di causare ancora pesanti rincari in bolletta e su beni di prima necessità. Dall’aumento del costo del petrolio (+ 1200%), alle quotazioni del grano aumentate del 9%, le possibili misure correttive occupano da tempo le prime pagine dei giornali e dei tg. Ogniha le sue conseguenze, che spesso pesano sui consumatori: l’inflazione, ad esempio, è passata dal– 0,5% nel 2020, in pienapandemica, al +8,4% nello stesso periodo del 2022. Come riportato nell’infografica “”, in un contesto che rischia di pesare sulle famiglie e sulle fasce più deboli della popolazione, Bennet ha ideato l’iniziativa “Giù il prezzo”. Con una linea di ...

Euroconference NEWS

... che garantisce la possibilità di usufruire della protezionePayPal in caso di necessità. L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi edi ...... ovvero un tunnel spazio - temporale che possa collegare due punti lontanissimi fra loro, in... Licenziamenti anche in Italia Sta arrivando il Black Friday: i nostri consigli per gliElon ... Le tempistiche degli adempimenti negli acquisti di beni da soggetti esteri Da quanto emerge nell’indagine, l’80% dei consumatori ha già fatto acquisti oppure prevede di farli in anticipo, in maniera di essere certi di trovare gli articoli desiderati e avere più tempo per lo ...Aveva chiesto ad amici e follower un contributo per l’associazione . Macchinari acquistati coi fondi raccolti (12mila euro) ...