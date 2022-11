TS – Nantes-Juventus | la Uefa chiude il settore più caldo dei francesi

(Di martedì 15 novembre 2022) 2022-11-15 22:29:59 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Ilè stato sanzionato dalla Commissione Disciplinareper l’utilizzo di fumogeni e dispositivi pirotecnici, disponendo la chiusura della Tribune Loire, cioè ilpiùdello stadio de la ‘Beaujoire’, in occasione della gara di ritorno dei playoff di Europa League contro la, chiusodeiIn quel match, in programma il prossimo 23 febbraio, ilnon potrà dunque contare sull’anima della propria tifoseria, quei sostenitori che si erano resi protagonisti del lancio di fumogeni nella sfida ...

Il provvedimento disposto dall'UEFA per la sfida di Europa League tranon si è fatto attendere. Laha chiuso in crescendo il proprio 2022. Dopo un inizio che definire balbettante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, i bianconeri sono ...... la curva più 'calda' dello stadio de la 'Beaujoire', per la gara di ritorno dei playoff di Europa League contro la, in programma il prossimo 23 febbraio. I tifosi delsi erano resi ...La Juventus di Allegri è 'retrocessa' in Europa League dopo un girone di Champions davvero deludente. Solo una vittoria su sei partite.La Juventus dovrà affrontare il Nantes in un doppio match valido per i playoff di Europa League: arriva la decisione ufficiale dell'Uefa ...