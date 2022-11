Serie A | interessamento per la Sampdoria dello sceicco Khaled Al Thani

(Di martedì 15 novembre 2022) L’da parteAlè stato confermato da una lettere inviata al club blucerchiato attraverso i suoi uomini in Europa: “Continuiamo a lavorare con le parti interessate per finalizzare l’acquisizione del club prima possibile”. Loha inoltrato questo comunicato con il quale spiega che tutti i soggetti sono al lavoro e si ringrazia per la collaborazione il trust e Gianluca Vidal che sta seguendo la trattativa. Dunque, un nuovo capitolo in questa vicenda in cui si aspetta però ancora un passaggio chiave, ovvero il bonifico dei 40 milioni che, di fatto, sarebbe il tassello chiave per la conclusione positiva del passaggio di consegne. SportFace.

Trend-online.com

Queste ultime sei vittorie consecutive inA hanno riportato un fortissimo entusiasmo in casa Juventus . Criticati per tutta la prima ...ed europei hanno puntato gli occhi sull'...In premessa, Toniaccini ha ricordato che sono state stabilite a livello statale unadi misure di finanziamento a tamponamento, grazie anche all'di Anci nazionale, "ma che, ... This Is Going To Hurt, la nuova serie di Disney+: tutte le info su uscita, trama e cast (ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Una lettera per ribadire che l'interessamento per la Sampdoria è concreto: 'Continuiamo a lavorare con le parti ...Juric, su indicazione del medico, non ha voluto rischiare l'attaccante contro la Sampdoria. Ma per la prossima partita Pietro ci sarà ...