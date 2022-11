RISULTATI | EVE Wrestle Queendom #5 13 11 2022

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 15 novembre 2022) Idel doppio Show andato in scena la scorsa Domenica a Londra: EVE#5Domenica 13 Novembre – Londra (UK) Show 1 -EVE International Title / PURE-J Openweight Title MatchYuu (c) PURE-J batte Laura Di Matteo (c) EVE, Yuu conserva il Titolo e diventa Nuova Campionessa!!!-Rin Kadokura batte Maria (9:06)-EVE Tag Team Title MatchThe Uprising (Rhia O’Reilly & Skye Smitson) (c) battono Hyper Misao & Session Moth Martina (10:16) e mantengono i Titoli-Miyu Yamashita batte Millie McKenzie (12:34)-EVE Title MatchAlex Windsor batte Jetta (c) (14:00) e diventa Nuova Campionessa!!!-Lights Out MatchEmersyn Jayne batte Charlie Morgan (25:56) Show 2 -Hyper Misao batte Nightshade (12:16)-Five Way Scramble MatchMillie McKenzie defeats Emersyn Jayne, Laura Di Matteo, Safire Reed e Session Moth Martina ...