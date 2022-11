Regionali Lombardia | vertici M5s a Roma da Conte Il consigliere De Rosa | “Majorino? E’ uno del Pd con cui si può ragionare”

(Di martedì 15 novembre 2022) Mentre i dem inancora sembrano incagliati sul sostenere o meno Letizia Moratti (anche se Enrico Letta l’ha già smentito), i5 stelle sono andati aper incontrare Giuseppe. E iniziare a capire come muoversi in vista della sfida elettorale. Il problema centrale è sempre lo stesso: l’alleanza giallorossa può rinascere e può trovare terreno fertile proprio alle? Nel Lazio il capitolo sembra già archiviato, ma ini giochi sono ancora aperti. A tenere aperta la porta è stato, oggi, ilregionale M5s Massimo Deche, a margine della seduta al Pirellone, ha anche parlato del candidato dem che potrebbe trovare il loro accordo: “Pierfrancesco“, ha detto rispondendo alle ...

... balbettante in Parlamento e inerte nella definizione di candidature per le, nel bel ... perorando, ad esempio, la causa di Letizia Moratti in. Tutti interrogandosi, comunque, su chi ...Cosi' il presidente della Regione, Attilio Fontana, oggi a Varese per l'inaugurazione ... Fabrizio Sala (con delega a Istruzione, Universita', Ricerca e Innovazione) e gli assessori...E’ stato infatti sottoscritto da Regione Lombardia e dal Comune di Cesate a Palazzo Pirelli, sede regionale a Milano, l’Accordo locale semplificato per realizzare il primo lotto del nuovo palazzetto ..."Cosa devo pensare Io sono preoccupatissimo, rischiamo altri cinque anni di dominio di destra in Lombardia". Vittorio Agnoletto, oltre che medico, docente di Globalizzazione e politiche della salute ...