IMGpress

Ho trovato tutti consapevoli che laimmigrazione è europea e c'è l'aspetto della rotta ... Noi siamo il confinedell'Europa e queste persone non vogliono venire in Italia, ma per ...Ho trovato tutti consapevoli che laimmigrazione è europea e c'è l'aspetto della rotta ... Noi siamo il confinedell'Europa e queste persone non vogliono venire in Italia, ma per ... Questione meridionale ancora aperta. Superare il divario tra Nord e Sud centrale per ritrovare unità nazionale Giovedì 17 novembre, alle 9.30 nell’Aula Magna Antonio Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà il seminario “Lo sviluppo insostenibile. La fine della ‘Questione meridionale ...Certo, il tentativo leghista di accantonare il Mezzogiorno è noto, ma per il Sud è il momento di puntare i piedi. La questione meridionale non è stata risolta, ma semplicemente accantonata. Questo è ...