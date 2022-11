Petrolio | in calo a New York a 84 | 80 dollari

Agenzia ANSA

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono l'1,19% a 84,80 dollari al barile. . 15 novembre 2022Scende ancora il prezzo del, ancora sotto pressione dopo che l' Opec ha nuovamente ... Balzo di Hong Kong tra immobiliare emisure anti - Covid La Borsa di Hong Kong ha chiuso la sessione ... Prezzi guerra:il gas risale sopra 100 euro, petrolio in calo I prezzi del petrolio sono in ribasso, a causa dell'aumento dei casi di Covid-19 in Cina, che ha rinnovato i timori di un minor consumo di carburante da parte del primo importatore mondiale di greggio ...Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,19% a 84,80 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...